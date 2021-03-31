Всім в дитинстві говорили, що не можна дивитися телевізор, сидячи до нього дуже близько. Ніби можна зіпсувати зір світлом, який випромінює екран. Міф про це не можна назвати правдивим.

Синє світло і пошкодження зору

Екран телевізора, як і будь-який інший, випромінює синє світло. Це видиме світло з короткою довжиною хвилі та високою енергією.

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Саме його і бояться: мовляв, він сильніше проникає під шкіру і в очі. Тому використовують спеціальні фільтри для телефону або купують окуляри, які блокують випромінювання від монітора. При цьому синє світло життєво важливе для зору: воно допомагає розпізнавати кольори об'єктів і їхню контрастність.

Але реальна небезпека синього світла з'являється, тільки якщо довго, до плям в очах, дивитися на зварювання або сонце. Наукових доказів, що синє світло від екранів може засліпити, немає. Навіть якщо весь день провести перед телевізором, випромінювання буде менше, ніж потрібно для пошкодження сітківки.

Але синє світло впливає на природні цикли сну і неспання. Вночі через нього виробляється менше мелатоніну, тому що очам і мозку здається, що настав день. Тому, якщо перед сном подивитися багато серій улюбленого серіалу, потім може бути складно заснути.

Як захистити очі

Джерело: OPTO

Коли ми довго дивимося в екрани, наші очі втомлюються, тому що ми забуваємо моргати. Від цього очі зволожуються, і це допомагає зняти навантаження. Виходить так: дивишся в екран захоплено – рідше моргаєш. Рідше моргаєш – очні м'язи втомлюються. М'язи втомлюються – зір погіршується.

Тому офтальмологи рекомендують робити перерви: відводити очі від екрана під час реклами або дивитися у вікно між серіями. Можна знімати напругу за правилом "20 – 20 – 20": кожні 20 хвилин відволікатися від екрана на 20 секунд, дивлячись на предмет, який 6 метрів від вас.