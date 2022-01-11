Чи справді рожева сіль корисніша за звичайну

Рожеву сіль, яку також називають гімалайською, видобувають у Пакистані. Рожевий колір їй надають мінерали: хром, залізо, цинк, магній. Поки не має доказів, що вона має хоч якусь користь.

Що відомо про рожеву сіль

Гімалайську рожеву сіль видобувають у горах Солоного хребта у віддаленому регіоні Пенджаб у Пакистані, на південь від Ісламабаду. Це форма кам’яної солі, яка набуває рожевого кольору від домішок, що містяться в солі.

Читайте також: Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Гімалайська рожева сіль видобувалась протягом сотень років, принаймні з XIII століття, і історично використовувалася для приготування та консервування їжі.

Її мікроелементи надають солі рожевий відтінок, який може варіюватися від ніжного рожевого кольору до яскравого рожевого. Рожева сіль дрібного помелу виглядає світлішою.

Користь рожевої солі

Як і звичайна кухонна, рожева гімалайська сіль переважно складається з хлориду натрію. Звичайна кухонна сіль містить 581 міліграм натрію на 1/4 чайної ложки, а гімалайська рожева сіль – 388 міліграмів. Ця невідповідність пов'язана з тим, що через грубший помел рожева сіль менш щільна, ніж кухонна. Але якщо порівняти одну і іншу сіль за вагою, то виявиться, що вони містять одну й ту саму кількість натрію.

Ще в гімалайській солі є мінерали та мікроелементи, яких немає у звичайній солі, але в мізерних кількостях, які не можуть впливати на здоров'я.

Деякі вчені припускали, що гімалайська сіль регулює рівень цукру в крові, покращує якість сну та допомагає при респіраторних захворюваннях, але доказів цього відсутні.

Крім того, немає досліджень, де б порівнювали, як рожева гімалайська і звичайна кухонна сіль впливають на здоров'я, тому доведених переваг у гімалайської солі немає.