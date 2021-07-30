Чи справді тестостерон впливає на успішність в житті

Зараз широко поширена думка, що рівень тестостерону в крові у чоловіків пов'язаний з їх суспільно-економічним становищем. Наприклад, у людей з його високою концентрацією частіше високий рівень освіти або доходу. Для жінок, навпаки, цей гормон пов'язують з негативними прогнозами.

Водночас відомо, що соціальні фактори самі по собі можуть впливати на рівень тестостерону. Наприклад, хронічний стрес сприяє його зниженню.

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У цьому випадку причиною низького соціального становища може виявитися швидше сам стрес і зміни у здоров'ї, які він може викликати. З іншого боку, рівень тестостерону може підвищуватися, якщо людина позитивно сприймає свій соціально-економічний статус. Тобто, показники тестостерону можуть бути не причиною успішності, а її наслідком.

Нове дослідження

Щоб дізнатися, чи дійсно тестостерон впливає на успішність, вчені з Великобританії та Норвегії провели велике дослідження з використанням генетичних методів.

Вчені вибрали серед учасників британського Біобанку більше ніж 306 тисяч осіб. Вони виділили серед них людей з генетичними варіантами, які пов'язані з високим рівнем тестостерону. У них на високу концентрацію гормону не повинні були вплинути соціальні та інші умови. Тому дані можуть з великим ступенем надійності свідчити про те, чи пов'язаний тестостерон з успішністю.

Тестостерон не впливає на успішність

Вчені фокусувалися на зв'язку тестостерону з доходом, характером роботи, місцем проживання, кваліфікованістю, схильністю до ризику та станом здоров'я. Виявилося, що генетично детермінований високий рівень тестостерону майже не пов'язаний ні з якими з цих показників у чоловіків і жінок.

Автори дослідження вважають, що питання впливу тестостерону на життя людини оточений міфами. Цей гормон не так важливий для соціально-економічного статусу, як заведено вважати.