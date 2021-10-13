Переваги та недоліки таблеток та ін'єкцій

Лікарі вважають, що приймати ліки всередину – у вигляді таблеток, капсул або драже – безпечніше, зручніше і дешевше. Тому такі препарати призначають частіше. Але через те, що вони проходять через травний тракт, деякі препарати можуть почати всмоктуватися в роті та шлунково-кишкового тракту, тому не потраплять в кров в потрібному дозуванні.

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Більшість ліків абсорбуються з тонкого кишечника: проходять через його стінку і потрапляють в печінку, а потім через кровотік – до місця призначення. При цьому стінка кишечника і печінки хімічно змінюють багато препаратів і зменшують кількість діючої речовини, яка потрапляє в кровотік. Тому деякі препарати вводять у вигляді ін'єкцій, щоб діюча речовина потрапила прямо в кров або внутрішньом'язово.

Спосіб надходження та ефективність препарату залежать від його хімічних властивостей. Коли людина приймає ліки всередину, їжа та інші препарати в травному тракті можуть впливати на кількість і швидкість всмоктування. Тому деякі препарати потрібно приймати натщесерце, інші – з їжею, треті не можна приймати разом з іншими ліками, а деякі взагалі не можна приймати у вигляді таблеток. Точно так само деякі ліки діють тільки у твердій формі.

Коли не можна застосовувати таблетки

людина без свідомості, у неї блювота або вона не може ковтати, наприклад через рак гортані;

ліки потрібно вводити швидко, точної або високої. Наприклад, якщо потрібно підтримувати постійну концентрацію препарату в крові, то краще безперервно вводити його за допомогою внутрішньовенного крапельного вливання, ніж пити таблетки;

ліки погано всмоктується з травного тракту.

Коли лікар підбирає спосіб прийому ліків, він відштовхується від мети лікування. Наприклад, після операції він може призначити знеболююче внутрішньовенно крапельно – так препарат відразу ж потрапить до больових рецепторів і подіє. Але якщо у людини хронічна хвороба і стабільний стан, то їй незручно кожен день робити уколи. Тому тут більше підійдуть ліки в таблетках або капсулах.