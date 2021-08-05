Основні відмінності між щепленими й нещепленими проявляються в перебігу хвороби. Це пов'язано з тим, що у вакцинованих людей вірусне навантаження знижується швидше. Тому вони можуть швидше подолати вірус і, отже, заразні протягом коротшого періоду.

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Тому що у щеплених набагато швидше з'являються нейтралізуючі антитіла, які ефективно борються з вірусом,

– зазначили науковці.

Як відбувалося дослідження

Для того, щоб визначити вірусне навантаження і, відповідно, ризик зараження від інфікованих, вчені вивчили показники так званого "порогового циклу "(Ct) у 218 заражених. Він визначається за допомогою ПЛР-тесту. Низьке значення Ct означає, що у людини високе вірусне навантаження і, отже, вона дуже заразна. Високий показник Ct, навпаки, означає, що у людини низьке вірусне навантаження.

Як орієнтир науковці вказують показник Ct, який дорівнює 30. Починаючи з цього значення інфікована людина теоретично більше не заразна. На практиці, однак, цей показник також залежить від якості взятого мазка. У обох групах, вакцинованих і невакцинованих, значення Ct на початковому етапі зараження становили близько 20.

Переваги вакцинованих людей

Однак якщо у вакцинованих значення перевищили позначку 30 вже через 9 днів, то у невакцинованих це сталося тільки через 14 днів. в цей момент показник Ct у вакцинованих людей вже дорівнював 40.

Коротший період, протягом якого можлива передача інфекції, може дозволити скоротити тривалість ізоляції для щеплених людей,

– вважають вчені

Дані з Сінгапуру дають надію на те, що хоча вакцинація і не забезпечує стовідсоткового захисту від зараження, вона знижує ризик розвитку важкого захворювання.

Раніше науковці з'ясували, що рівень антитіл SARS-CoV-2 в організмі людини залишається високим навіть через 9 місяців після зараження. При чому, неважливо хвороба протікала із симптомами, чи без.