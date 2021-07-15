Чи справді від антидепресантів набирають вагу

Збільшення ваги – можливий побічний ефект багатьох антидепресантів, але не всіх. До того ж кожна людина по-різному реагує на антидепресанти: одні люди набирають вагу, а інші – ні.

Чому через антидепресантів повніють, досі не відомо. Відомо, що деякі препарати з більшою ймовірністю призводять до набору ваги, ніж інші.

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Від яких антидепресантів набирають вагу

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які призначають найчастіше. Вони мають мало побічних ефектів, але деякі препарати, наприклад пароксетин, можуть викликати збільшення ваги.

Трициклічні та тетрациклічні антидепресанти, такі як амітриптилін, іміпрамін і доксепин. Їх використовують рідше, ніж СІЗЗС, тому що у них більше побічних ефектів. Серед них закреп, сонливість, набір ваги.

Інгібітори моноаміноксидази, такі як фенелзин. У них багато побічних ефектів, в тому числі і збільшення ваги. Тим, хто їх приймає, доводиться уникати деяких ліків і продуктів, наприклад сирів, ковбаси, сої та іншої їжі з високим вмістом тираміну і тирозину.

Атипові антидепресанти - ліки, що не класифікуються в інші групи. Один з них, міртазапін, підвищує апетит і сприяє збільшенню ваги. Не всі препарати з перерахованих категорій призводять до набору ваги. Наприклад, у бупропіона, атипового антидепресанту, немає такого побічного ефекту.

Чому збільшується вага

На вагу впливають не тільки антидепресанти, але і стан людини.

Симптоми депресії у людей проявляються по-різному. Наприклад, хтось переїдає, тому набирає вагу. Комусь, навпаки, їсти не хочеться – і він худне. А потім він починає приймати антидепресанти, через це поліпшується настрій, з'являється апетит, що призводить до природного збільшення ваги.

Іноді набір кілограмів зовсім не пов'язаний з депресією або ліками. Дорослі люди, як правило, набирають вагу з віком.

У людей з депресією часто змінюється спосіб життя. Зникають сили на спорт, прогулянки, важко навіть підняти себе з ліжка. Якщо активностей стало менше, а їжі більше, то вага може зростати. Тому що людина споживає більше калорій, ніж спалює протягом дня.