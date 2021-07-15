Чи справді від антидепресантів набирають вагу
Джерело:Mayo Clinic
Збільшення ваги – можливий побічний ефект багатьох антидепресантів, але не всіх. До того ж кожна людина по-різному реагує на антидепресанти: одні люди набирають вагу, а інші – ні.
Чому через антидепресантів повніють, досі не відомо. Відомо, що деякі препарати з більшою ймовірністю призводять до набору ваги, ніж інші.
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Від яких антидепресантів набирають вагу
- Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які призначають найчастіше. Вони мають мало побічних ефектів, але деякі препарати, наприклад пароксетин, можуть викликати збільшення ваги.
- Трициклічні та тетрациклічні антидепресанти, такі як амітриптилін, іміпрамін і доксепин. Їх використовують рідше, ніж СІЗЗС, тому що у них більше побічних ефектів. Серед них закреп, сонливість, набір ваги.
- Інгібітори моноаміноксидази, такі як фенелзин. У них багато побічних ефектів, в тому числі і збільшення ваги. Тим, хто їх приймає, доводиться уникати деяких ліків і продуктів, наприклад сирів, ковбаси, сої та іншої їжі з високим вмістом тираміну і тирозину.
- Атипові антидепресанти - ліки, що не класифікуються в інші групи. Один з них, міртазапін, підвищує апетит і сприяє збільшенню ваги. Не всі препарати з перерахованих категорій призводять до набору ваги. Наприклад, у бупропіона, атипового антидепресанту, немає такого побічного ефекту.
Чому збільшується вага
На вагу впливають не тільки антидепресанти, але і стан людини.
Симптоми депресії у людей проявляються по-різному. Наприклад, хтось переїдає, тому набирає вагу. Комусь, навпаки, їсти не хочеться – і він худне. А потім він починає приймати антидепресанти, через це поліпшується настрій, з'являється апетит, що призводить до природного збільшення ваги.
Іноді набір кілограмів зовсім не пов'язаний з депресією або ліками. Дорослі люди, як правило, набирають вагу з віком.
У людей з депресією часто змінюється спосіб життя. Зникають сили на спорт, прогулянки, важко навіть підняти себе з ліжка. Якщо активностей стало менше, а їжі більше, то вага може зростати. Тому що людина споживає більше калорій, ніж спалює протягом дня.