Чи справді від пива росте живіт

Так званий "пивний живіт" – це абдомінальний, або верхній тип ожиріння, при якому жир відкладається в області талії та верхній частині тулуба

Джерело: Mayo clinic

Чому виникає "пивний живіт"

Попри назву, таке ожиріння викликає не тільки пиво. Будь-які калорії – алкоголь, солодкі напої або великі порції їжі - збільшують кількість жиру на животі.

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Якщо вживати більше калорій, ніж спалювати, це призведе до жирових відкладень.

Пиво, як і будь-який інший алкогольний напій, може побічно впливати на збільшення обхвату талії, – наприклад, якщо пити його з піцою, грінками або інший висококалорійною і жирною їжею. Вживання алкоголю може вплинути на здатність організму ефективно спалювати жир – печінка буде розщеплювати алкоголь, перш ніж дійде до жиру.

Крім того, впливати на накопичення жиру на животі може сприяти старіння. З віком людина втрачає м'язову тканину, особливо якщо вона неактивна. Втрата м'язової маси, також знижує швидкість спалювання калорій. Це заважає підтримувати здорову вагу. Згідно з рекомендаціями з харчування для американців, чоловікам у віці 50 років потрібно приблизно на 200 кілокалорій в день менше, ніж в 30 років.

У чому небезпека "пивного живота"

За інформацією Drugs, проблема з жиром на животі полягає в тому, що він не тільки підшкірний, а включає також вісцеральний жир, який розміщується глибоко всередині живота та оточує внутрішні органи.

Незалежно від загальної ваги, велика кількість жиру на животі збільшує ризик: