Вчені з Австралії виявили, як обмеження білка в раціоні впливає на довголіття. З'ясувалося, що справа не в білках взагалі.

Джерело: eLife

Раніше вважалося, що довголіттю сприяє дієта з низьким вмістом білків і високою кількість вуглеводів. Але вчені з Університету Монаша, що в Австралії, прийшли до несподіваних висновків.

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Так, раніше наукова спільнота була переконана, що дієта з високим вмістом білка сприяє швидкій передачі ключових поживних речовин – холестерину, необхідного для розмноження. Відбувається поїдання свого ж організму, внаслідок чого скорочується тривалість життя. Натомість їжа з низьким вмістом білка, навпаки, сприяє довголіттю шляхом зниження відтворення, яке шкодить організму.

Але під час експериментів вчені виявили, що справа зовсім не в білку і не в розмноженні.

Як проводилось дослідження:

Плодових мушок посадили на дієту з високим вмістом білка, що призводило до швидкості відтворення, а значить, виснажувало запаси холестерину у самок.

Але потім вчені додали до того ж раціону додаткові компоненти холестерину. І тоді ніякого скорочення тривалості життя не відбулося.

Тобто дослідники встановили, що в цих процесах важливий не сам білок, а інші компоненти, які лише побічно залежать від поживних речовин.

Висновки вчених:

Дослідники заявили, що якщо додати до білкового раціону холестерин, то скорочення життя не відбудеться. Але важливо розуміти, що ці результати поки що не можна застосувати до людей, адже дрозофіли мають іншу потребу в холестерині. На відміну від людського, їхній організм не виробляє його самостійно.

Наша робота наближає до розуміння механічних основ дієтичних маніпуляцій і процесу старіння. Люди обмежують споживання калорій в надії прожити довше і здорове життя. Дослідження показує, що, можливо, вони не повинні їсти менше їжі, щоб жити довше,

– йдеться в дослідження.