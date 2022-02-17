Феномен з'явився після дослідження 1971 року, в якому зробили висновок, що менструальний цикл дівчат-сусідок синхронізується під дією феромонів та фаз місяця.
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Міф про синхронізацію циклу
Синхронізацію менструального циклу вивчала психолог Марта МакКлінток на групі дівчат-сусідок у гуртожитку. Вона вважала, що нібито дівчата виділяють феромони, молекули яких уловлюють сусідки по кімнаті, і в результаті синхронізується менструальний цикл.
Також Марта МакКлінток припустила, що на цикл впливає місяць. У цьому дослідженні були помилки, і це неодноразово вказували інші вчені, але, попри це, міф поширився.
Синхронізація менструальних циклів – це швидше випадковість. У жінок різна довжина циклу, і він може збиватися, перетинатися та розходитися. Якщо жінки живуть разом не менше року, то їхні менструальні цикли, ймовірно, збігатимуться кілька разів.
Що впливає на менструальний цикл
- протизаплідні таблетки. Вони змінюють рівні прогестерону та естрогену в організмі та впливають на час настання менструації;
- сильний стрес. Постійне занепокоєння або тривога щодо проблем вдома та на роботі іноді можуть затримувати менструацію;
- хронічна хвороба. Життя із постійними проблемами зі здоров'ям та прийом деяких ліків можуть зробити менструальний цикл нерегулярним;
- анорексія або булімія – суворий контроль калорій впливає на тривалість менструації;
- інтенсивні вправи. Місячні можуть перериватись, якщо при великих спортивних навантаженнях не слідкувати за харчуванням.