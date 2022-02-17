Феномен з'явився після дослідження 1971 року, в якому зробили висновок, що менструальний цикл дівчат-сусідок синхронізується під дією феромонів та фаз місяця.

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Міф про синхронізацію циклу

Синхронізацію менструального циклу вивчала психолог Марта МакКлінток на групі дівчат-сусідок у гуртожитку. Вона вважала, що нібито дівчата виділяють феромони, молекули яких уловлюють сусідки по кімнаті, і в результаті синхронізується менструальний цикл.

Також Марта МакКлінток припустила, що на цикл впливає місяць. У цьому дослідженні були помилки, і це неодноразово вказували інші вчені, але, попри це, міф поширився.

Синхронізація менструальних циклів – це швидше випадковість. У жінок різна довжина циклу, і він може збиватися, перетинатися та розходитися. Якщо жінки живуть разом не менше року, то їхні менструальні цикли, ймовірно, збігатимуться кілька разів.

Що впливає на менструальний цикл