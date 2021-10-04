Справжня катастрофа, – журналіст про ситуацію з коронавірусом в окупованому Донецьку

В окупованому Росією Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю на коронавірус. Там критично не вистачає лікарів, кисню, місць у клініках, а швидкі не завжди приїжджають на виклик.

Про критичну ситуацію з коронавірусом на території окупованого Донбасу у мережі повідомив журналіст Денис Казанський.

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Катастрофа з COVID-19 на окупованих територіях

У Донецьку справжня катастрофа. Лікарів не вистачає, кисню не вистачає, місць в лікарнях немає, швидкі не приїжджають на виклики,

– зазначив журналіст.

Статистику захворюваності окупанти приховують, однак, ймовірно, вона невтішна. Казанський наголосив, що проблема настільки масштабна, що її визнала навіть окупаційна адміністрація.

Якщо раніше там заперечували епідемію, інформуючи про кілька десятків хворих щодня, то тепер говорять про 600 – 700. Ще в середині вересня казали, що лікарні наповнені на 100%. Відтоді ситуація тільки погіршилася.

Сумні життєві приклади

Казанський розповів, що у двох його знайомих на коронавірус захворіли батьки, які проживають на окупованих територіях.

Мати одного померла майже відразу, при цьому тест на коронавірус їй не робили, тому в загальну статистику вона не потрапила. Інший зараз рятує батька, раніше щепленого російським "Супутником",

– поділився журналіст.

Російська вакцина від важкого перебігу захворювання не допомогла.

Чоловіка вдалося госпіталізувати дивом – "хтось помер і звільнилася ліжко". Але в самій лікарні, додає журналіст, ситуація жахлива: лікарів немає, кисню те, щодня з палати помирає щонайменше одна людина.

"Лікарі пропонують хворим самим собі купувати кисневі концентратори. Але їх в ОРДЛО теж немає – привозять мало, і майже відразу все розмітають", – повідомив Казанський.

Натомість привезти їх з України неможливо, адже бойовики перекрили КПВВ. Залишається або везти з Ростова, або купувати вдвічі дорожче у перекупників. "В результаті товаришеві концентратор обійшовся майже в тисячу доларів (у нас можна купити в інтернеті за 300 – 400)", – наголосив журналіст. У більшості хворих просто немає таких грошей, і їм залишається тільки приречено сподіватися на можливості свого організму.

Підсумовуючи, Казанський порадив людям, в яких рідні на окупованих територіях, вивозити їх звідти, адже там залишатися небезпечно навіть для здоров'я.

Критична ситуація з коронавірусом і в Росії. За добу 2 жовтня там зареєстрували новий рекорд смертності серед пацієнтів з цією недугою – майже 900 летальних випадків.

Текст допису Дениса Казанського:

У Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю коронавірусів. Лікарів не вистачає, кисню не вистачає, місць в лікарнях немає, швидкі не приїжджають на виклики. Точні цифри захворюваності і смертності ховаються, але судячи з усього, вони величезні.

Проблема настільки масштабна, що її стала визнавати навіть окупаційна адміністрація. Якщо раніше практично заперечували епідемію, визнаючи лише кілька десятків хворих в день, то тепер вже визнають за 600-700. Ще в середині вересня заявили, що госпіталі завантажені на 100%. І з того часу ситуація тільки погіршилася.

Відразу у двох моїх знайомих захворіли залишилися в ОРДЛО батьки. Мати одного померла майже відразу, при цьому тест на Ковід їй не робили (тестів теж немає), тому в загальну статистику вона не потрапила. Інший зараз рятує батька, раніше щепленого російським «Супутником». Це не допомогло - людина у важкому стані.

У лікарню батька вдалося покласти дивом – якраз збіглося так, що хтось помер і звільнилася ліжко. Але в самій лікарні ситуація жахлива. Лікарів немає (доктора, отримавши російські паспорти, масово звільняються і їдуть в Росію, не бажаючи працювати за 8 тисяч рублів). Кисню немає. Кожен день в палаті помирає, як мінімум, одна людина.

У відсутності кисню лікарі пропонують хворим самим собі купувати кисневі концентратори. Але їх в ОРДЛО теж немає – привозять мало, і майже відразу все розмітають. Привезти з України неможливо – КПВВ перекриті бойовиками. Залишається або везти з Ростова (на кордоні таке обладнання пропускають тільки за хабарі), або купувати вдвічі дорожче у перекупників. В результаті товаришеві концентратор обійшовся майже в тисячу доларів (у нас можна купити в інтернеті за 300-400). Зрозуміло, що у більшості хворих просто немає таких грошей, і їм залишається тільки приречено сподіватися на можливості свого організму.

Допомагає таке обладнання слабо (сатурація з 60 піднялася до 70), але це хоча б щось. Інший допомоги в «ЛДНР» людям немає.

Загалом, якщо у вас ще залишилися рідні в ОРДЛО, постарайтеся переконати їх виїхати звідти. Росія влаштувала справжній геноцид жителів Донбасу, кинувши людей напризволяще. Люди опинилися в безвихідній ситуації - поскаржитися, попросити допомоги, описати реальний стан речей вони не можуть, бо в бандитської резервації будь-який розголос заборонений.