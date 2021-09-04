Виявили, що існує ймовірність у 95% того, що справжні цифри становлять від 9,3 мільйона до 18,1 мільйона додаткових смертей. Це можна пояснити таким поняттям як надлишкова смертність.

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Як вираховують кількість смертей від коронавірусу

Кількість смертей від коронавірусу оцінюють по-різному в різних країнах. Крім того, частина померлих від COVID-19 не робили тест на нього й тому не увійшли в офіційну статистику. За допомогою й цього альтернативного показника – надлишкової смертності – вчені й спробували оцінити реальну кількість жертв пандемії.

Що таке надлишкова смертність? Це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми сезонними показниками. Ця кількість показує розрив між кількістю людей, які померли в певному регіоні протягом певного періоду, незалежно від причини, і тим, скільки смертей можна було б очікувати, якби не було певної обставини (наприклад, стихійного лиха або спалаху хвороби). Саме цей показник використовували аналітики The Economist.

Надлишкова смертність в Україні

Згідно з їхньою оцінкою, надлишкова смертність в Україні від початку пандемії становить від 110 до 120 тисяч або 240 – 270 смертей на 100 тисяч населення. Це на 90% перевищує офіційні дані про кількість смертей від коронавірусу в країні – трохи більш як 57 тисяч людей або 131,3 на 100 тисяч населення.

Неточність в оцінюванні надлишкової смертності

Багато людей, які вмирають при зараженні SARS-CoV-2, не проходять тестування й не входять до офіційної статистики. І навпаки, деякі люди мали інші захворювання, які в будь-якому випадку могли б стати причиною смерті в ті ж терміни.

Втім, підрахунок додаткових смертей для всього світу складний і неточний. Щоби заповнити ці прогалини в нашому розумінні пандемії, The Economist побудував модель машинного навчання, яка оцінює надлишкову смертність для кожної країни щодня від моменту початку пандемії.

Вона заснована як на офіційних даних про надлишкову смертність, так і на більш ніж 100 інших статистичних показниках.

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Хто найбільше постраждав від пандемії

Якщо судити за надлишковою смертністю від загальної чисельності населення, то багато з найбільш постраждалих країн світу розташовані в Латинській Америці.

Хоча офіційні дані про смерті в Росії помірні, цифри із загальної смертності свідчать, що насправді країна досить сильно постраждала від COVID-19. Також кількість загиблих в Індії є набагато більшою.

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса