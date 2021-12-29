Як діятиме спрей

Активна речовина ліків – гепарін, який може нейтралізувати частки SARS-CoV-2 у дихальних шляхах, не потрапляючи в кровотік.

Увага Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Під час розробки препарату, вчені опирались на гіпотезу, що спайковий білок SARS-CoV-2 зв'язується з молекулою гепарансульфату, завдяки чому вірус отримує здатність взаємодіяти з рецептором АСЕ2 на поверхні клітин людини та інфікувати їх.

Гепарин – це антикоагулянт та активний інгредієнт спрею – схожий на гепарансульфат, він може нейтралізувати частинки SARS-CoV-2 при введенні через ніс, діючи як приманка.

Які темпи розробки препарату

Наразі вчені оголосили про старт клінічних випробувань спрею серед 400 міст у штаті Вікторія (США). Препарат протестують пацієнти з COVID-19 та їх родичі, щоб визначити, чи діє спрей, як профілактика інфікуванню.

Дослідження проводять плацебо-контрольованим способом (тобто частина учасників отримає не лікарський засіб, а плацебо).

Застосування

Дозування розраховане на два введення тричі на день. Оскільки гепарин не досягає кровотоку, лікування не буде впливати на показники розрідження крові.

Крім того, вчені сподіваються, що спрей має бути ефективним проти всіх варіантів SARS-CoV-2.

Перспектива застосування спрею

Якщо буде доведено, що лікування працює для запобігання прогресу та поширенню вірусу в домашніх умовах, терапію можна буде швидко почати використовувати у всьому світі.

До слова, наразі прогноз ефективності спрею дійсно хороший. Попередньо вчені виявили, що гепарин зв'язується зі спайковим білком SARS-CoV-2 і цей зв'язок виявився в сотні тисяч разів міцнішим, ніж взаємодія антитіла та антигену.