Спрей проти деменції: що показали випробування революційного препарату

Японські вчені повідомили про закінчення доклінічних випробувань інтраназального препарату, який уповільнює розвиток нейродегенеративних процесів.

Хвороба Альцгеймера та деякі інші нейродегенеративні захворювання тісно пов'язані з накопиченням у нейронах щільних згустків амілоїдних білків, які викликають їхню загибель і руйнування всієї структури мозку.

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Декілька років тому вчені з Японії показали, що прийом відомого напівсинтетичного антибіотика рифампіцину на ранніх стадіях хвороби уповільнює накопичення амілоїдів.

Але, попри обнадійливі результати, рифампіцин дуже токсичний для печінки. Тож науковці вирішили спробувати вводити препарат інтраназально, що дозволяє речовині швидше проникати в мозок і буквально оминати печінку.

Що відомо про експериментальний засіб проти Альцгеймера

Це двокомпонентний препарат у вигляді спрею для носа. У його складі декілька поширених ліків. До антибіотика підібрали препарат, який знижує його гепатотоксичну дію. Слушною речовиною виявився ресвератрол — відомий антиоксидант, який міститься, до прикладу, у шкірці винограду та вині.

Як проводились доклінічні дослідження

В експериментах брали участь миші різних модельних ліній.

Піддослідні отримували рифампіцин та ресвератрол 5 разів на тиждень впродовж місяця.

Результати експерименту

Піддослідні, які приймали препарати, продемонстрували відсутність амілоїдних бляшок та покращення когнітивних здібностей у порівнянні з гризунами контрольної групи. При цьому миші не отримали побічних ефектів, зокрема ураження печінки.

антибіотик рифампіцин використовується для лікування туберкульозу. Автори дослідження зауважили, що кількість антибіотика, необхідна для захисту проти Альцгеймера, на порядки менша ніж та, яка використовується при лікуванні туберкульозу — менше ніж 0,1 міліграма на кілограм ваги тіла проти 10 міліграмів на кілограм.

Результати експерименту звучать обнадійливо і дозволяють готуватися до клінічних випробувань комбінованого препарату на людях.