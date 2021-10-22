Згідно з ними, препарат ефективний для профілактики важкої форми інфекції. Тож засіб SNG001 вже перейшов до третьої (фінальної) стадії випробувань.

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Що це за препарат

В основі інгаляційного препарату SNG001 – білок під назвою інтерферон бета, який раніше показав противірусну активність щодо SARS-CoV-2.

SNG001 доставляє речовину по дихальних шляхах в легені і запускає там необхідні противірусні реакції.

Увага! У попередніх фазах досліджень SNG001 показав необхідну ефективність і безпеку серед пацієнтів з легкою та помірною формою COVID-19.

Головні прориви у дослідженні

Курс лікування триває 14 днів – спрей використовують самостійно в домашніх умовах один раз в день. Саме за цей час значно знижувлись ризики розвитку важкої форми COVID-19 і прискорювалось одужання.

Третя фаза випробувань повинна підтвердити ці результати на більшій вибірці пацієнтів із легким та помірним COVID-19, а також оцінити дію препарату для тих, хто вже переніс хворобу в лікарнях та використовував апарати штучної вентиляції легенів.

Вчені хочуть з'ясувати, чи може спрей прискорити їхнє одужання, знижуючи ризики важких ускладнень, зокрема госпіталізації та смерті.

Важливо, що станом на зараз вже є докази, що терапія значно знижує утруднене дихання – один з основних симптомів, що зберігаються у деяких таких пацієнтів ще кілька місяців після одужання.

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Коли ним можна буде користуватись

Тепер вчені мають намір підтвердити ці висновки і оцінити дію спрею для прискорення одужання людей, що перенесли госпіталізацію з ШВЛ.

Поки не ясно, як швидко препарат можуть схвалити для клінічної практики в разі успішних результатів третьої фази досліджень.