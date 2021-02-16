Спроба зриву вакцинації, – Степанов про розслідування НАБУ

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров’я сьогодні, 16 лютого, отримало від Національного антикорупційного бюро вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками стосовно закупівлі вакцин проти коронавірусу в Україні.

Максим Степанов вважає, що розслідування НАБУ стосовно можливих зловживань під час закупівлі вакцин проти коронавірусу негативно вплине на переговори з виробниками.

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Він заявив, що справа НАБУ є також одним з інструментів інформаційної війни проти команди міністерства.

Сьогодні вранці МОЗ отримало від НАБУ вимогу щодо надання інформації про всі переговори з виробниками вакцин від COVID-19. Я відразу ж дав доручення про підготовку всіх необхідних документів. Для їх підготовки визначено три дні, але я думаю, що протягом доби всі ці документи буде передано НАБУ,

– повідомив Степанов.

Також він додав, що наслідки будуть стосуватися кожного українця, адже люди втрачають довіру від виробників вакцин.

"До чого призводять ці нападки – наслідки стосуватимуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави. У нас і без того досить складні переговори, щоб отримати додаткові дози вакцин. З огляду на брудні інформаційні атаки виробники почали висловлювати небажання щодо подальшої співпраці", – сказав він.

За словами очільника МОЗ, ці дії – це спроба зриву вакцинальної кампанії в Україні, яка "відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують".

Моя позиція – не допустити на ринок України російську вакцину,

– заявив Максим Степанов.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу