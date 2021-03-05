Вчені Інституту фізіології імені Богомольця НАН України встановили, що важкий перебіг COVID-19 можна спрогнозувати. Для цього достатньо аналізувати рівень позаклітинної ДНК у крові хворого.

Це унікальне дослідження у світі

Українські вчені провели власне дослідження щодо прогнозування перебігу коронавірусної хвороби. Про результати дослідження розповів завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Віктор Досенко.

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За його словами, вчені з’ясували, що під час COVID-19 лейкоцити крові, такі як нейтрофіли, можуть викидати своє ядро (ДНК) у позаклітинний простір.

Віктор Досенко – керівник дослідження “Ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (що вищий він, то гірший прогноз), і довели це першими у світі”.

Як працювали науковці

За словами вченого, в межах дослідження проаналізували 80 проб крові пацієнтів, які перебували у стані звичайної, середньої важкості, але мали найвищий ризик важкого перебігу захворювання.

Зверніть увагу! Наразі дослідження тривають. На черзі – пошук нової молекули для блокування активності нейтрофілів.

Вчений розповів, що це потрібно для того, щоб зменшити рівень позаклітинної ДНК і зумовлене ним ушкодження клітин легень.

Важливо пам'ятати, що вірус SARS-CoV-2 слугує спусковим гачком, який запускає процес аутоагресії і, як наслідок, автодеструкції (саморуйнування) в людському організмі,

— зауважив Досенко.

Зауважимо, що коронавірусна хвороба у кожного окремого пацієнта може розвиватись з різними проявами.

Наразі єдиним доведеним способом уникнути ускладнень та зменшити ризики госпіталізації чи навіть смертності – є вакцинація препаратами, які пройшли 3 етапи клінічних досліджень та затвердженні відповідними органами, зокрема ВООЗ, FDA, Міністерством охорони здоров'я. Серед таких вакцин – Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Усі 4 виробники очікують в Україні, наразі вакцинація триває препаратом AstraZeneca.