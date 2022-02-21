Спростували популярне твердження про користь овочів

Достатнє споживання овочів важливо для збалансованого харчування та уникнення широкого спектра захворювань. Але, на жаль, дослідники не знайшли жодних доказів, що воно захищає від серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Те, що споживання овочів може знизити ризик ССЗ може здатися очевидним, оскільки їхні інгредієнти, такі як каротиноїди та альфа-токоферол, мають властивості, які можуть захищати серце та судини. Але поки що дані попередніх досліджень щодо загального впливу споживання овочів на ССЗ були суперечливими.

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Нове дослідження харчування

Тепер нові результати масштабного дослідження показують, що споживання варених або сирих овочів навряд чи вплине на ризик ССЗ. Вони також пояснюють попередні помилкові, позитивні висновки.

Дослідники використали відповіді 399 586 людей з біобанку Великої Британії (з яких у 4,5% розвинулися ССЗ) на запитання про середнє щоденне споживання сирих та варених овочів. Вони проаналізували зв'язок з ризиком госпіталізації або смерті від інфаркту міокарда, інсульту або серйозних ССЗ. Вчені контролювали широкий спектр можливих заплутаних факторів, включаючи соціально-економічний стан, фізичну активність та інші фактори харчування.

Овочі не зменшують ризик серцево-судинних захворювань

Середнє щоденне споживання овочів, сирих і варених овочів становило відповідно 5,0, 2,3 і 2,8 столових ложки з гіркою на людину. Ризик смерті від серцево-судинних захворювань був приблизно на 15% нижчим для тих, хто споживав найбільше овочів, у порівнянні з найменшим споживанням овочів.

Однак цей очевидний ефект був суттєво ослаблений, коли враховувалися можливі соціально-економічні, харчові та пов’язані зі здоров’ям та медициною фактори, що сприяють росту ризиків. Контроль за цими факторами зменшив прогнозну статистичну силу споживання овочів щодо ССЗ більш ніж на 80%, тобто залишається лише статистична похибка.

Скільки їсти овочів та фруктів

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує з'їдати 400 грамів щодня (овочі та фрукти разом, а не по 400 грамів кожного). Це мінімум, не бійтеся з'їсти більше.