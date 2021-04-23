Вчені опитали 761 людину у віці від 18 до 94 років, з них 61,6% – жінки. Вчені встановили, що навіть після однакової кількості алкоголю літні люди страждали від похмілля менше, ніж молоді.
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Чому з віком похмілля слабшає
Одна з причин цього явища – в тому, що організм звикає до алкоголю. Ще один пов'язаний фактор – те, наскільки п'яною відчуває себе людина. З віком люди, що відчули сп'яніння, схильні готуватися до наслідків (наприклад, підготувати собі холодної води) і тому страждають менше. Це вчені назвали суб'єктивною інтоксикацією.
В молодості похмілля у чоловіків і жінок розрізняється, згодом ці відмінності стираються. Залежність між віком і вагою похмілля обумовлена суб'єктивною інтоксикацією. Також з віком падає чутливість до болю.
Основний фактор, який впливає на важкість похмілля в юності – вживання більшого об'єму алкоголю в менші терміни. Хоча з віком щотижнева кількість випитого зростає, вона розподіляється не на два великих прийняття, а на кілька днів,
– заначили науковці.
При цьому, якщо напиватися сильно, ніякий вік не врятує від важкого похмілля на наступний ранок, тому краще не зловживати.
Як уникнути похмілля
- Не пити алкоголь, якщо не вийшло – пити повільно.
- Їсти. Перевагу слід надавати холодним, нежирним і в міру гострим стравам.
- Запивати. Найкраще підійде негазована (або слабогазована) мінеральна вода з додаванням свіжовичавленого лимонного соку.
- Не курити.
- Стежити за тим, які ліки ви вживаєте. Деякі ліки (антидепресанти, заспокійливі, ліки проти алергії, деякі антибіотики) можуть спровокувати блювоту та інші жахливі симптоми, якщо змішати їх з алкоголем.