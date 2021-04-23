Вчені опитали 761 людину у віці від 18 до 94 років, з них 61,6% – жінки. Вчені встановили, що навіть після однакової кількості алкоголю літні люди страждали від похмілля менше, ніж молоді.

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Чому з віком похмілля слабшає

Одна з причин цього явища – в тому, що організм звикає до алкоголю. Ще один пов'язаний фактор – те, наскільки п'яною відчуває себе людина. З віком люди, що відчули сп'яніння, схильні готуватися до наслідків (наприклад, підготувати собі холодної води) і тому страждають менше. Це вчені назвали суб'єктивною інтоксикацією.

В молодості похмілля у чоловіків і жінок розрізняється, згодом ці відмінності стираються. Залежність між віком і вагою похмілля обумовлена ​​суб'єктивною інтоксикацією. Також з віком падає чутливість до болю.

Основний фактор, який впливає на важкість похмілля в юності – вживання більшого об'єму алкоголю в менші терміни. Хоча з віком щотижнева кількість випитого зростає, вона розподіляється не на два великих прийняття, а на кілька днів,

– заначили науковці.

При цьому, якщо напиватися сильно, ніякий вік не врятує від важкого похмілля на наступний ранок, тому краще не зловживати.

Як уникнути похмілля