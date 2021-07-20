Спростували поширений міф про шкоду кави

Про каву існує багато міфів і перебільшень. У великому дослідженні, вчені спростували рекомендацію утримуватися від неї з метою профілактики аритмій.

Професійні кардіологічні товариства рекомендують уникати напоїв з кофеїном, щоб знизити ризик розвитку порушень серцевого ритму. Докази, які підкріплюють цю пораду, засновані переважно на невеликому дослідженні 1980 років. Новіші дослідження зазвичай показували, що у людей, які п'ють каву, ймовірність тахіаритмії (порушення ритму з частим серцебиттям) не збільшена.

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Як відбувалося дослідження

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели велике дослідження, щоб уточнити можливий зв'язок кави з ризиком аритмій. Вони вказують, що у каві є безліч корисних ефектів (протизапальний, зниження ризику розвитку раку та діабету). Більш того, вони особливо виражені при вживанні кави з кофеїном. Люди, які від нього відмовляються отримують менше корисних речовин.

Для дослідження вчені проаналізували дані понад 386 тисяч людей, інформацію про яких зібрав британський Біобанк. Під час спостереження протягом 4 – 5 років аритмії розвинулися приблизно у 17 тисяч з них. Всі учасники детально розповіли, як часто вони вживають каву.

Кава не викликає аритмію

Вчені не виявили зв'язку між режимом вживання кави та ризиком аритмій в учасників. Більш того, дослідження показало, що щоденне вживання кави було пов'язано зі зниженням ризику аритмій на 3%.

У своєму дослідженні автори також враховували генетичні фактори, які можуть впливати на те, як переносять кофеїн різні люди.

Більшість людей, навіть ті, у кого є аритмії, можуть випити чашку кави. А деяким з них кофеїн кави може допомогти знизити ризик аритмій,

– зазначили науковці.