Коли застосовують епідуральну анестезію

Метод епідуральної анестезії вважається ефективним і досить безпечним, тому він широко застосовується під час пологової допомоги. Він полегшує біль тільки в певній області тіла, і після введення анестетика у породіллі стає нечутливою нижня частина живота.

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Больові відчуття зникають, і жінка має можливість відпочити, залишаючись у свідомості. Оскільки епідуральна анестезія полегшує важкий процес пологів, її застосування має величезну важливість.

Нове дослідження

Щоб перевірити цю гіпотезу, група дослідників з Канади проаналізувала дані всіх дітей, що народилися в лікарні провінції Манітоба з 2005 по 2016 роки, виключивши випадки кесаревого розтину. Серед 123 175 дітей, народжених від матерів із середнім віком 28 років, 38,2% отримували епідуральну аналгезію під час пологів.

Епідуральна анестезія не викликає аутизм

Згодом аутизм був діагностований у 2,1% дітей, що народилися з епідуральної анестезією та у 1,7% - без неї. Після того, як вчені скорегували дані з урахуванням різних факторів: віку, соціального стану, анамнезу та шкідливих звичок матерів, а також прийнятих під час вагітності препаратів і внутрішньоутробних патологій, ця різниця виявилася несуттєвою.