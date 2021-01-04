"Спутник V" пролетів: чому Угорщина більше не планує рятуватися російською вакциною
Угорщина навряд чи використосуватиме російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Натомість влада країни звернула увагу на китайський препарат, який буде доступний раніше та виготовлятиметься великими партіями.
Російська вакцина начебто є "хорошою". Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Euractiv.
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Ми знаємо, що російська вакцина хороша, але її недостатньо і, ймовірно, не буде достатньо, оскільки існують обмеження виробничих потужностей,
– наголосив Орб
Ще у грудні 2020 року Угорщина отримала 6 тисяч доз "Спутника V". Тоді Національний центр громадської охорони здоров'я мав дослідити ефективність російської вакцини.
Що відомо про "Спутника V"
- Росіяни сумніваються в ефективності вакцини. Понад 60% жителів країни не планують вакцинуватися вітчизняним препаратом.
- Водночас не є впевненими у "Спутнику V" навіть його розробники. Російські експерти декілька разів то знижували, то підіймали фіксований рівень ефективності вакцини.
- Вакциновані "Спутником V" скаржаться на сильні побічні ефекти.
- Країни Євросоюзу схвалили для вакцинації препарат Pfizer і BioNTech.
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