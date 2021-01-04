Угорщина навряд чи використосуватиме російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Натомість влада країни звернула увагу на китайський препарат, який буде доступний раніше та виготовлятиметься великими партіями.

Російська вакцина начебто є "хорошою". Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Euractiv.

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Ми знаємо, що російська вакцина хороша, але її недостатньо і, ймовірно, не буде достатньо, оскільки існують обмеження виробничих потужностей,

– наголосив Орб

Ще у грудні 2020 року Угорщина отримала 6 тисяч доз "Спутника V". Тоді Національний центр громадської охорони здоров'я мав дослідити ефективність російської вакцини.

Що відомо про "Спутника V"

Росіяни сумніваються в ефективності вакцини. Понад 60% жителів країни не планують вакцинуватися вітчизняним препаратом.

Водночас не є впевненими у "Спутнику V" навіть його розробники. Російські експерти декілька разів то знижували, то підіймали фіксований рівень ефективності вакцини.

Вакциновані "Спутником V" скаржаться на сильні побічні ефекти.