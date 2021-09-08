У США в 3 рази більше госпіталізованих, ніж минулого року

Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.

Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 мільйона випадків щотижня в порівнянні з 287 235 минулого року. Зростання кількості пацієнтів відбувається через дуже заразний штам Дельта, який продовжує шириться Штатами та збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей.

Також на тему: Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд

Чому погіршилась епідемічна ситуація

За даними Управління транспортної безпеки, понад 3,5 мільйона осіб подорожували по країні в п'ятницю і суботу у зв'язку зі святом Дня праці, попри рекомендацію Центрів по контролю і профілактиці захворювань для нещеплених людей утримуватися від поїздок.

Госпіталізації та смертельні випадки є запізнілим індикатором поширення COVID-19, тому вплив поїздок не відразу стане очевидним.

Коронавірус в США: коротко