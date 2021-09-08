У США в 3 рази більше госпіталізованих, ніж минулого року
Джерело:The Guardian
Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.
Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 мільйона випадків щотижня в порівнянні з 287 235 минулого року. Зростання кількості пацієнтів відбувається через дуже заразний штам Дельта, який продовжує шириться Штатами та збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей.
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Чому погіршилась епідемічна ситуація
За даними Управління транспортної безпеки, понад 3,5 мільйона осіб подорожували по країні в п'ятницю і суботу у зв'язку зі святом Дня праці, попри рекомендацію Центрів по контролю і профілактиці захворювань для нещеплених людей утримуватися від поїздок.
Госпіталізації та смертельні випадки є запізнілим індикатором поширення COVID-19, тому вплив поїздок не відразу стане очевидним.
Коронавірус в США: коротко
- В США зафіксували 41 206 672 випадки зараження коронавірусом.
- США є лідером серед країн, де щодня виявляють найбільше випадків COVID-19. За останню добу число заражених зросла на 277 875 осіб.
- Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в США складає 669 022 людини, сьогодні зафіксовано 1 751 випадок смерті.
- В активній фазі хвороби перебуває 9 015 387 осіб, з них 25 442 у критичному стані. Рівень летальності: 1.62%.
- Зараз у країні повністю вакциновано більша частина населення.