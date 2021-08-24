Першим доповідь побачить президент США Джо Байден. Про це розповіла представниця Білого дому Джен Псакі.
До теми Витік з лабораторії малоймовірний: звіт вчених про COVID-19
Після Байдена, інформацію з доповіді можуть дізнатися представники ЗМІ. І хоч доповідь можуть представити 24 серпня, на підготовку до загальнодоступної редакції може знадобитися кілька днів.
Точної дати у мене немає, проте я очікую, що це здійсниться вже через декілька днів,
– зауважила Псакі.
Зауважимо, що нині є 2 основні версії щодо походження коронавірусу: природна передача від тварин та витік з лабораторії.
Політичний скандал щодо походження коронавірусу
- У березні Всесвітня організація охорони здоров'я і Китай опублікували спільне дослідження, в якому визнається, що спорадичні інфекції могли статися до того, як в Ухані зафіксували першого інфікованого.
- В іншому дослідженні, опублікованому вченими з Університетського коледжу Лондона, стверджувалося, що вірус з'явився в жовтні 2019 року і почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.
- Пізніше дослідник Джессі Блум опублікував препринт, в якому зазначив, що він відновив дані геномного секвенування вірусу з ранніх випадків, які були видалені з бази даних уряду США. Національні інститути здоров'я (NIH) підтвердили, що зразки були вилучені на прохання китайських дослідників, які сказали, що вони будуть оновлені й передані в інший архів. Це викликало подальші припущення про те, що Китай намагається приховати джерела пандемії.
- У липні Всесвітня організація охорони здоров'я почала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19.
- Натомість Китаю такий план не сподобався. Уряд країни відмовився допомагати організації у цьому етапі дослідження, назвавши рішення ВООЗ "політизованим".
- Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебреїсусом. Блінкен наголосив, що США підтримує плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень про походження COVID-19. Зокрема, у Китаї.
- Після цього, на початку серпня у Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології.