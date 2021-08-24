США анонсували доповідь про походження коронавірусу

У США анонсували доповідь, у якій йтиметься про походження коронавірусу. Її можуть представити вже нині, 24 серпня.

Першим доповідь побачить президент США Джо Байден. Про це розповіла представниця Білого дому Джен Псакі.

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Після Байдена, інформацію з доповіді можуть дізнатися представники ЗМІ. І хоч доповідь можуть представити 24 серпня, на підготовку до загальнодоступної редакції може знадобитися кілька днів.

Точної дати у мене немає, проте я очікую, що це здійсниться вже через декілька днів,

– зауважила Псакі.

Зауважимо, що нині є 2 основні версії щодо походження коронавірусу: природна передача від тварин та витік з лабораторії.

Політичний скандал щодо походження коронавірусу