У США антивакцинаторка померла від COVID-19: перед смертю попросила щепити своїх дітей
Джерело:The Washington Post
У США від ускладнень від коронавірусу померла жінка, яка була затятою антивакцинаторкою. Перед цим недуга забрала життя її чоловіка. Перед смертю американка попросила щепити від COVID-19 своїх 4 дітей.
42-річна Лідія Родрігес жила у Галвестоні, що у Техасі. Вчителька з гри на фортепіано відмовилась вакцинуватись від коронавірусу, адже вважала, що її організм достатньо сильний, аби боротись з хворобою.
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Чоловік Лідії теж був антивакцинатором
Такі самі погляди були і у чоловіка Лідії – Лоуренса. На початку липня сімейна пара та діти перебували у християнському таборі. Вже повернувшись звідти, вони отримали позитивні тести на коронавірус. Також COVID-19 підтвердили у дітей: 18-річних близнюків, 16-річного сина та 11-річної доньки.
Подружжя госпіталізували
До лікарів на початку недуги сім'я не зверталась. Проте вже 12 липня Лідію екстрено госпіталізували з задишкою. Її чоловік потрапив до сусідньої палати. Діти хворобу переносили легко.
Після незначного покращення стан 49-річного Лоуренса значно погіршився і його доправили до реанімації. Про вакцинацію чоловік згадував перед тим, як його підключили до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, усі зусилля лікарів не допомогли. 2 серпня чоловік помер. 16 серпня не стало і Лідії.
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Жінка попросила обов'язково вакцинувати дітей
Під час однієї з останніх телефонних розмов з сестрою жінка попросила сестру переконатись, що її діти вакцинуються від коронавірусу.Зверніть увагу! Поки що суд визначає опікуна для дітей, а родичі збирають кошти для допомоги.