У нього виявили COVID-19 та пневмонію ще в червні. Втім 21 серпня медики в лікарні поблизу Лос-Анджелеса констатували смерть американця.
Читайте також У Франції протестували через обов'язкову вакцинацію: виникли сутички – відео
Блогер, який висміював вакцини, помер від коронавірусу
Стівен Гармон був членом протестантської церкви Hillsong. У соціальних мережах він часто висловлювався проти вакцинації від коронавірусу.
У мене 99 проблем, але вакцини серед них немає,
– написав він у червні у своєму твітері.
Блогер також саркастично висловлювався щодо дій американської влади, спрямованої на зростання темпів вакцинації серед населення. "Інспекторів вакцини Байдена насправді варто називати Свідками JaCovid", – зазначив він 8 липня.
За кілька днів до смерті Гармон опублікував у соцмережах фото з медичного центру в Каліфорнії. Хворий повідомив, що його збираються під'єднати до апарату штучної вентиляції легень і закликав своїх підписників молитися.
Попри тяжкий перебіг хвороби, чоловік продовжував пропагувати антивакцинаторські погляди. І вважав, що віра зможе його захистити.
Засновник церкви Hillsong Брайан Г'юстон 22 липня підтвердив смерть парафіянина і висловив співчуття. Втім підкреслив, що думки Гармона щодо щеплення від COVID-19 були лише його власними. Відтак релігійна організація сповідує інакшу філософію.
Багато з наших працівників, пасторів і парафіян повністю вакциновані. І ця кількість збільшиться, коли вакцини стануть доступними для них в їхніх країнах,
– прокоментував він.
Коронавірус у Сполучених Штатах: останні новини
- За даними Worldometers, від початку пандемії у Сполучених Штатах коронавірусом інфікувалися понад 35, 1 мільйона людей. Одужали від COVID-19 більше ніж 25 мільйонів осіб. Втім летальних випадків – майже 630 тисяч.
- Адміністрація Джо Байдена наразі розглядає низку заходів з боротьби з пандемією. Мовиться навіть про можливість третьої дози вакцини деяким групам населення.