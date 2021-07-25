У нього виявили COVID-19 та пневмонію ще в червні. Втім 21 серпня медики в лікарні поблизу Лос-Анджелеса констатували смерть американця.

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Блогер, який висміював вакцини, помер від коронавірусу

Стівен Гармон був членом протестантської церкви Hillsong. У соціальних мережах він часто висловлювався проти вакцинації від коронавірусу.

У мене 99 проблем, але вакцини серед них немає,

– написав він у червні у своєму твітері.

Блогер також саркастично висловлювався щодо дій американської влади, спрямованої на зростання темпів вакцинації серед населення. "Інспекторів вакцини Байдена насправді варто називати Свідками JaCovid", – зазначив він 8 липня.

За кілька днів до смерті Гармон опублікував у соцмережах фото з медичного центру в Каліфорнії. Хворий повідомив, що його збираються під'єднати до апарату штучної вентиляції легень і закликав своїх підписників молитися.

Попри тяжкий перебіг хвороби, чоловік продовжував пропагувати антивакцинаторські погляди. І вважав, що віра зможе його захистити.

Засновник церкви Hillsong Брайан Г'юстон 22 липня підтвердив смерть парафіянина і висловив співчуття. Втім підкреслив, що думки Гармона щодо щеплення від COVID-19 були лише його власними. Відтак релігійна організація сповідує інакшу філософію.

Багато з наших працівників, пасторів і парафіян повністю вакциновані. І ця кількість збільшиться, коли вакцини стануть доступними для них в їхніх країнах,

– прокоментував він.

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