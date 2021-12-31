Це на 66% більше, ніж минулого тижня. Попередній максимум під час пандемії зафіксували на початку вересня, коли кількість госпіталізацій дітей склала в середньому 342 на день.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

У нових зразках малечі виявляють новий варіант коронавірусу Омікрон, який наразі домінує в країні.

Скільки дітей вакциновано проти COVID-19 у США

Нині серед дітей у віці від 5 до 11 років в країні повністю щеплені близько 14%.

Цей показник вище серед підлітків у віці від 12 до 17 років – близько 53%.

Після 8 мільйонів використаних доз для підлітків, дослідження CDC підтвердило, що серйозні побічні ефекти від вакцини Pfizer у 5 – 11-річних дітей виникають рідко.

Добовий приріст захворюваності найвищий за всю історію країни

Кількість нових випадків зараження COVID-19 серед американців різного віку стрімко зросла до найвищого рівня за всю історію.

Втім, все свідчить про те, що "Омікрон" хоч і заразніший, але протікає легше, ніж попередні штами. Окрім цього, від поганих наслідків захищає і вакцинація.

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