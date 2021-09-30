Раніше в цьому місяці президент Джо Байден оголосив про введення масової вакцинації проти коронавірусу для працівників медичних установ, які отримують відшкодування за програмами Medicare і Medicaid. Це торкнулося близько 17 мільйонів медичних працівників в країні.

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У штатах, враховуючи Нью-Йорк, Каліфорнію, Род-Айленд і Коннектикут вимоги наберуть чинності на цьому тижні.

Тим часом назрівають побоювання з приводу нестачі персоналу в і без того перевантажених лікарнях, які все ще борються з випадками COVID-19. Деякі мережі лікарень заявили, що вони збільшили набір персоналу до крайнього терміну вакцинації, аби стабілізувати роботу.

Співробітник ABC News Джон Браунштейн, епідеміолог і професор Гарвардської медичної школи зауважив що, в цілому кількість звільнених або відсторонених від роботи медичних працівників невелика. Але водночас не можна втрачати будь-кого з них.

Загалом, щеплення працюють. Медичні працівники неймовірно серйозно ставляться до цієї вакцини, щоб захистити себе і своїх пацієнтів. Ми спостерігаємо велику потребу в медичній допомозі – було багато відстроченої допомоги при планових операціях і поведінковому здоров'ї при теперішній нестачі медичних працівників. Будь-який вплив створить ще більший тиск на системи охорони здоров'я,

– додав Браунштейн.

Аби впоратися з будь-якої потенційною нестачею лікарняного і медичного персоналу у Нью-Йорку, губернатор міста підписав розпорядження, яке дозволяє медичним працівникам з інших штатів і країн практикувати в Нью-Йорку, при цьому скасувавши збори за перереєстрацію.