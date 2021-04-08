У США чоловіків зобов'язали платити за половину витрат на вагітність і пологи

Чоловіків в штаті Юта юридично зобов'язали оплачувати половину медичних витрат їхніх партнерок за вагітність і пологи. Відповідний закон набуде чинності 5 травня. Його прихильники вважають, що він полегшить фінансовий тягар материнства.

Закон ставить питання про ціну батьківства в Америці та про боротьбу з абортами. Він передбачає, що біологічні батьки повинні оплачувати половину страхових внесків матерів їхніх дітей під час вагітності та пологів.

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Які обов'язки матимуть чоловіки

Якщо у жінки є страховка, народження дитини їй в середньому обійдеться в 4,5 тисячі доларів. Якщо немає – сума виростає до 10 тисяч доларів.

Якщо батько сумнівається в тому, що дитина його, він має право утриматися від виплат до отримання результатів ДНК-тесту.

Жінка не отримує виплати автоматично, як і в випадку з аліментами.

Щоб розділити витрати, потрібно написати відповідну заяву.

Чоловіки мають право не оплачувати медичні рахунки, пов'язані з перериванням вагітності.

Вони не зобов'язані давати гроші на аборт, який робиться без їхньої згоди. Виняток – вагітність наступила в результаті зґвалтування або загрожує життю матері.

Для чого такий закон

Один з ініціаторів закону, конгресмен Брейді Брамер, заявив, що серед безлічі ініціатив про заборону абортів, суспільству потрібен закон, який "насправді буде за життя".

Можна підтримувати вагітних жінок і новонароджених, і це не обов'язково має бути пов'язано з абортами,

– заявив він.

На його думку, активісти, які виступають за право вибору в питанні переривання вагітності, ігнорують тезу про те, що аборт – це акт відчаю. За даними Інституту Гутмахера, 24% жінок роблять аборт на той час, до 45 років. Більша частина з них живуть за межею бідності.

Критика закону

Прихильники руху за репродуктивний вибір і феміністки заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на скорочення витрат жінок на пологи. Критики закону відзначають, що він не сильно зменшить витрати на утримання і виховання дитини в країні.

Американська влада підрахувала, що в середньому сім'я витратить на виховання дитини 2015 року народження 233,6 тисячі доларів. У цю суму не входить оплата навчання в коледжі.

Закон про загальні медичні витрати, на думку критиків, противники абортів розглядають як частину юридичної боротьби за обмеження доступу до переривання вагітності.