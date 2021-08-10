На початку літа захворюваність серед американських дітей відчутно впала. Однак протягом останніх тижнів знову різко зросла, збільшилися також випадки госпіталізації дітей і підлітків.

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Спалах коронавірус серед дітей у США

У нещодавно опублікованому щотижневому звіті про випадки коронавірусу в США йдеться про те, що Американська академія педіатрії та Асоціація дитячих лікарень виявили, що майже 94 000 хворих коронавірусом – діти.

Найгіршою є ситуація в Луїзіані та Флориді. Лікар Марк Клайн з Нового Орлеана зазначає, що серед госпіталізованих з COVID-19 є багато зовсім маленьких пацієнтів.

Ми госпіталізуємо рекордну кількість дітей. Половина з них у нашій лікарні – молодші 2 років. Більшості інших дітей від 5 до 10 років – вони ще занадто малі для вакцинації,

– заявив лікар.

Однак найкритичніша ситуація з госпіталізацією дітей у Флориді. Там допомогу отримують 179 маленьких пацієнтів. Вранці 9 серпня в дитячій лікарні в Маямі одну дитину перевели на штучну вентиляцію легенів.

Крім того, багато хворих дітей є також у Техасі – 161. А в Каліфорнії 98 підтверджених випадків серед дітей, які отримують допомогу в лікарнях.

Хоча серйозні наслідки коронавірусу, на щастя, мало поширені серед дітей, однак експерти кажуть, що тенденція викликає занепокоєння.

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