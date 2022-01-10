У США дозволили бустерну вакцинацію для дітей

Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують ревакцинувати дітей віком від 12 до 17 років – через п'ять місяців після первинної вакцинації.

Бустер для дітей

Оновлені рекомендації на початку січня випустили Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC). Документ стосується бустерної вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19. У своїй заяві CDC стверджують, що бустерні вакцини допомагають розширити та посилити захист від усіх варіантів коронавірусу.

Також на тему: Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Дуже важливо, щоб ми захищали наших дітей та підлітків від COVID-19 та його ускладнень. Тепер ми рекомендуємо всім підліткам у віці 12 – 17 років зробити бустерне щеплення через 5 місяців після первинної вакцинації. Це забезпечить оптимальний захист від усіх штамів COVID-19,

– повідомила голова CDC доктор медичних наук Рошель Валенскі.

Також американські дослідники оцінили кількість випадків виникнення синдрому мультисистемного запалення у підлітків та молоді 12 – 20 років після введення вакцини від COVID-19.

Синдром мультисистемного запалення

Синдром мультисистемного запалення у дітей та підлітків – рідкісне, але досить тяжке ускладнення коронавірусної інфекції, яке зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження. Його клінічні ознаки нагадують симптоми хвороби Кавасакі та одночасно синдрому токсичного шоку. Без адекватного лікування це ускладнення може призвести до тяжкого стану та навіть смерті.

Експерти виявили 21 поствакцинальний випадок синдрому мультисистемного запалення. Середній вік хворих становив 16 років, причому більша частина з них були хлопчиками. Але варто враховувати, що на момент дослідження кількість вакцинованих від 12 до 20 років була досить великою – понад 21 мільйон людей.

Таким чином, на мільйон вакцинованих підлітків припадає лише один зареєстрований випадок синдрому. Для порівняння, серед невакцинованих дітей із COVID-19 частота цього ускладнення набагато вища. Вона становить 224 та 164 випадків на мільйон хворих серед осіб віком 11 – 15 та 16 – 20 років відповідно.