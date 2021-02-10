У США дозволили лікувати COVID-19 коктейлем з антитіл

Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції.

Йдеться про одноразову ін'єкцію бамланівімаба і етесевімаба, які вводяться одночасно.

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Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на коронавірус та високий ризик розвитку важкої форми хвороби.

Також дозвіл на використання схвалено щодо осіб у віці 65 років і старше або осіб з певними хронічними захворюваннями.

Що відомо про результати клінічних випробувань

Клінічні випробування показали, що однократна внутрішньовенна інфузія коктейлю значно знизила для заражених ризики госпіталізації і смерті протягом наступних 29 днів у порівнянні з групою, яка отримувала плацебо.

Дослідження застосування коктейлю будуть продовжені.

Кому лікування не дозволено

Для лікування хворих на COVID-19, які госпіталізовані, і для тих, які потребують кисневої терапії, застосування нового коктейлю не дозволено.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу