Однієї бустерної дози може бути недостатньо

Відомо, що як четверта доза може бути використана будь-яка з мРНК-вакцин, тобто Moderna або Pfizer.

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Людям з ослабленим імунітетом може знадобитися четверта доза вакцини,

– йдеться у повідомленні.

За даними CDC, люди зі слабким імунітетом можуть потребувати додаткового щеплення через 6 місяців після введення третьої дози вакцини Moderna або Pfizer.

Крім того, у США завершили випробування антикоронавірусної вакцини для дітей.

Увага! У CDC зробили висновок, що вакцинація дітей препаратом Pfizer від BioNTech проти коронавірусу має більше переваг, ніж недоліків. Зокрема, у віці від 5 до 11 років щеплення явно переважує ризики рідкісних випадків запалення серця.

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