Однієї бустерної дози може бути недостатньо
Відомо, що як четверта доза може бути використана будь-яка з мРНК-вакцин, тобто Moderna або Pfizer.
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Людям з ослабленим імунітетом може знадобитися четверта доза вакцини,
– йдеться у повідомленні.
За даними CDC, люди зі слабким імунітетом можуть потребувати додаткового щеплення через 6 місяців після введення третьої дози вакцини Moderna або Pfizer.
Крім того, у США завершили випробування антикоронавірусної вакцини для дітей.
Бустерна вакцинація проти COVID-19: коротко про головне
- Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. У Європі дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.
- В останньому дослідженні, ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%.
- Дослідження свідчать про переваги додаткового щеплення, оскільки з часом ефективність вакцин знижується. Також на результати захисту впливають мутації коронавірусу. Недоліком застосування бустерних доз є брак вакцин у глобальному контексті, бідні країни досі не можуть забезпечити вакцинацію й двома дозами.
- Щодо України, то наразі вакцинацію бустерною дозою ще не ухвалили. Однак, Національна технічна група експертів найближчим часом розгляне питання про бустерну вакцинацію для людей з хронічними хворобами.
- До цього експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом.