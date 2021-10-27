У США дозволили вакцинацію четвертою дозою

У США Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) дозволив щеплювати четвертою дозою вакцини проти коронавірусу. Бустерну дозу потребують люди зі слабким імунітетом.

Однієї бустерної дози може бути недостатньо

Відомо, що як четверта доза може бути використана будь-яка з мРНК-вакцин, тобто Moderna або Pfizer.

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Людям з ослабленим імунітетом може знадобитися четверта доза вакцини,

– йдеться у повідомленні.

За даними CDC, люди зі слабким імунітетом можуть потребувати додаткового щеплення через 6 місяців після введення третьої дози вакцини Moderna або Pfizer.

Крім того, у США завершили випробування антикоронавірусної вакцини для дітей.

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Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. У Європі дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.

В останньому дослідженні, ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%.

Дослідження свідчать про переваги додаткового щеплення, оскільки з часом ефективність вакцин знижується. Також на результати захисту впливають мутації коронавірусу. Недоліком застосування бустерних доз є брак вакцин у глобальному контексті, бідні країни досі не можуть забезпечити вакцинацію й двома дозами.

Щодо України, то наразі вакцинацію бустерною дозою ще не ухвалили. Однак, Національна технічна група експертів найближчим часом розгляне питання про бустерну вакцинацію для людей з хронічними хворобами.

До цього експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом.