Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортувати та зберігати протягом двох тижнів вакцину від коронавірусної інфекції компанії Pfizer—BioNTech у звичайних морозильних камерах для ліків.

Так, раніше було відомо, що вакцину досить складно зберігати, адже потрібні спеціальні "холодильники" для наднизьких температур (від -80 до -60 градусів за Цельсієм).

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Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе полегшити тягар закупівлі обладнання для надмалих холодильників для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць,

– заявив Пітер Маркс, директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA.

Фармацевтичні морозильники зазвичай працюють при температурі близько -20 градусів за Цельсієм. FDA заявило, що відповідним чином оновить свій інформаційний бюлетень для постачальників медичних послуг.

Це рішення прийняли після того, як компанія Pfizer подала запит, заснований на результатах дослідження стабільності вакцини при більш високих температурах.

Так, вакцина COVID-19 залишається стабільною до двох тижнів, якщо вона перебуває у замороженому стані при стандартній температурі морозильної камери. Однак, якщо флакони були розморожені і підготовлені до використання, їх можна зберігати у морозильнику до 5 днів, відкриті флакони — до 6 годин.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу