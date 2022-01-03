У США двійнята народились у різні дні, місяці та роки: з різницею у 15 хвилин

Завдяки рідкісному випадку, двійнята у США святкуватимуть свій день народження в різні дні, місяці та роки. Хоча й вони народилися з різницею у 15 хвилин.

Незвичайний випадок стався в американському штаті Каліфорнія. Брат народився у 2021 році, а сестра – вже у 2022.

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Близнюки народились в різні роки

Жінка Фатіма Мадрігал народила сина Альфредо 31 грудня 2021 року о 23:45 за місцевим часом. А вже через 15 хвилин – якраз опівночі 1 січня 2022 року – народилася донька Ейлін.

Хлопчик важив 2,7 кілограма, а дівчинка — 2,6 кілограма.

Один випадок на 2 мільйони

Тож день народження двійнят припадає на різні дні, місяці та роки. У пологовому центрі зазначили, що такі випадки трапляються "раз на 2 мільйони".

Для мене божевільно, що вони двійнята, але мають різні дні народження. Я здивована, але щаслива, що донька народилась опівночі,

– сказала мати дітей.

Лікарка, яка працює у пологовому центрі, назвала народження двійнят "одними із найбільш пам'ятних пологів у своїй кар'єрі".

Подібні випадки

Схоже народження двійнят трапилося у штаті Індіана 2 роки тому. Тоді дівчинка народилася 31 грудня 2019 року, а її брат – через 30 хвилин уже 1 січня 2020 року.