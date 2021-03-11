США готові ділитися вакцинами зі світом, але є умова: Байден розповів деталі
США готові поділитися вакцинами від коронавірусу, якщо під час імунізації населення утвориться надлишок. Глава країни Джо Байден зазначив, що вони не будуть у безпеці, доки світ не буде у безпеці.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Спершу влада подбає про американців, а тоді спробує допомогти іншим країнам. Про це президент Штатів повідомив під час зустрічі з керівниками компаній Johnson & Johnson і фармацевтичної компанії Merck.
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Якщо у нас буде надлишок, ми поділимося з рештою світу,
– сказав Джо Байден.
Президент США пообіцяв до кінця травня мати достатню кількість вакцин для всіх 260 мільйонів дорослих американців.
Уряд уже забезпечив поставку 300 мільйонів доз вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer до кінця липня.
Байден доручив придбати вакцину Johnson & Johnson
Глава Сполучених Штатів розповів, що доручив Міністерству охорони здоров'я придбати 100 мільйонів доз вакцини компанії Johnson & Johnson.
Він додав, що в ситуації з коронавірусом "багато що може змінитися", тому США повинні запасатися дозами вакцини, щоб бути готовими до цих змін.
Ситуація з коронавірусом у США: коротко
- Станом на 11 березня у США на коронавірус захворіли майже 30 мільйонів людей.
- Перемогти смертельну хворобу вдалося понад 20 мільйонам громадян. Померли – майже 550 тисяч пацієнтів.
- За минулу добу, 10 березня, зафіксували 58 530 випадків зараження COVID-19.
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