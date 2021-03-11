США готові ділитися вакцинами зі світом, але є умова: Байден розповів деталі

США готові поділитися вакцинами від коронавірусу, якщо під час імунізації населення утвориться надлишок. Глава країни Джо Байден зазначив, що вони не будуть у безпеці, доки світ не буде у безпеці.

Спершу влада подбає про американців, а тоді спробує допомогти іншим країнам. Про це президент Штатів повідомив під час зустрічі з керівниками компаній Johnson & Johnson і фармацевтичної компанії Merck.

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Якщо у нас буде надлишок, ми поділимося з рештою світу,

– сказав Джо Байден.

Президент США пообіцяв до кінця травня мати достатню кількість вакцин для всіх 260 мільйонів дорослих американців.

Уряд уже забезпечив поставку 300 мільйонів доз вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer до кінця липня.

Байден доручив придбати вакцину Johnson & Johnson

Глава Сполучених Штатів розповів, що доручив Міністерству охорони здоров'я придбати 100 мільйонів доз вакцини компанії Johnson & Johnson.

Він додав, що в ситуації з коронавірусом "багато що може змінитися", тому США повинні запасатися дозами вакцини, щоб бути готовими до цих змін.

Ситуація з коронавірусом у США: коротко

Станом на 11 березня у США на коронавірус захворіли майже 30 мільйонів людей.

Перемогти смертельну хворобу вдалося понад 20 мільйонам громадян. Померли – майже 550 тисяч пацієнтів.

За минулу добу, 10 березня, зафіксували 58 530 випадків зараження COVID-19.

Johnson & Johnson раніше уклала угоду з урядом США на поставку 100 мільйонів доз їхньої однодозової вакцини до кінця червня.