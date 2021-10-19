У США хочуть "міксувати" вакцини для бустерного щеплення від COVID-19

Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) планує дозволити робити третє щеплення від COVID-19 іншим препаратом, ніж був перший укол.

"Змішуй і поєднуй"

Це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів та працівників, які вакцинують населення. Тож 15 жовтня група експертів показала результати дослідження експертного комітету при FDA.

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Згідно з результатами дослідження "Mix and match" ("Змішуй і поєднуй"), у тих, хто зробив перше щеплення препаратом Johnson & Johnson і ревакцинувався Moderna, – рівень антитіл виріс в 76 разів за 15 днів.

Тоді як бустерний укол вакциною Johnson & Johnson дозволяв збільшити кількість антитіл лише в 4 рази.

Укол Pfizer теж виявився ефективнішим, ніж ревакцинація першим препаратом, зазначили вчені.

Разом з тим, уряд, найімовірніше, не рекомендуватиме змішувати вакцини та наголошуватиме, що краще використовувати як "бустер" такий же препарат. Однак постачальникам вакцин дозволять на власний розсуд пропонувати інший бренд, зауважили у повідомленні.

Влада планує розглянути питання ревакцинації відмінним від першого препаратом 21 жовтня. За різними даними, рішення можуть прийняти вже на цьому тижні.

Також ЗМІ повідомляють, якщо таке рішення все ж приймуть, потрібно буде внести зміни в правила етикеток для вакцин від COVID-19.

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