У США хочуть "міксувати" вакцини для бустерного щеплення від COVID-19
Джерело:The New York Times
Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) планує дозволити робити третє щеплення від COVID-19 іншим препаратом, ніж був перший укол.
"Змішуй і поєднуй"
Це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів та працівників, які вакцинують населення. Тож 15 жовтня група експертів показала результати дослідження експертного комітету при FDA.
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Згідно з результатами дослідження "Mix and match" ("Змішуй і поєднуй"), у тих, хто зробив перше щеплення препаратом Johnson & Johnson і ревакцинувався Moderna, – рівень антитіл виріс в 76 разів за 15 днів.
Тоді як бустерний укол вакциною Johnson & Johnson дозволяв збільшити кількість антитіл лише в 4 рази.
Укол Pfizer теж виявився ефективнішим, ніж ревакцинація першим препаратом, зазначили вчені.
Разом з тим, уряд, найімовірніше, не рекомендуватиме змішувати вакцини та наголошуватиме, що краще використовувати як "бустер" такий же препарат. Однак постачальникам вакцин дозволять на власний розсуд пропонувати інший бренд, зауважили у повідомленні.Увага! Влада планує розглянути питання ревакцинації відмінним від першого препаратом 21 жовтня. За різними даними, рішення можуть прийняти вже на цьому тижні.
Також ЗМІ повідомляють, якщо таке рішення все ж приймуть, потрібно буде внести зміни в правила етикеток для вакцин від COVID-19.
Кому потрібна третя доза вакцини у США
- Третю дозу вакцини рекомендують людям з помірно ослабленим імунітетом і імунодефіцитом, тим, які мають хронічні захворювання або недавно перенесли операцію.
- У таких людей звичайна вакцинація однієї/двома дозами не дає потрібної імунної реакції і не забезпечує надійний захист від коронавірусу.