У США хочуть пускати лише вакцинованих іноземців, – ЗМІ

Сполучені Штати планують дозволити в'їзд тільки вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам. Введення такого правила наразі розглядають в Білому Домі.

Згідно з планом, майже всі іноземці повинні бути повністю щепленими від COVID-19. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на джерела в адміністрації Джо Байдена.

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США хочуть дозволити в'їзд тільки вакцинованим іноземним туристам

У статті мовиться, що міжвідомча робоча група вже почала розробляти план "послідовної і безпечної політики міжнародних поїздок". Він передбачатиме введення нових правил щодо іноземних громадян.

Відтак у Білому Домі мають намір вимагати від туристів з інших країн підтвердження про вакцинацію, коли вони прибуватимуть до США після зняття карантинних обмежень.

"Наразі необхідно розробити політику та процес планування, до яких слід підготуватися, коли настане час для переходу на цю нову систему", – цитує The Hill представника Білого Дому.

Коронавірус у США: останні новини

За даними Worldometer, у США виявили вже понад 36 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли майже 632 тисячі. Натомість одужали більше ніж 29, 7 мільйонів людей.

У Штатах стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Останній тижневий показник захворюваності вищий, ніж влітку 2020 року.

Наприклад, у штаті Флорида фіксують рекордну кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. Показник уже перевищив статистику за липень 2020 року.

США зберігають обмеження на міжнародні поїздки через поширення штаму Дельта та зростанням кількості нових випадків COVID-19. Вони стосуються туристів з Європи, Мексики, Канади та ще низки держав.