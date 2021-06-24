У США в інструкціях деяких вакцин проти COVID-19 попереджатимуть про можливе запалення серця

Органи охорони здоров'я США оновлять офіційну інструкцію мРНК-вакцин проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) застереженнями для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.

Рішення оголосили під час наради експертів Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), на якій розглянули 323 підтверджених випадки міокардиту і перикардиту, запалення внутрішньої оболонки серця, серед людей молодше 30 років після вакцинації.

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На щастя, це надзвичайно рідкісні випадки, і коли вони трапляються, то зазвичай досить легкі,

– зазначили фахівці.

Випадки міокардиту (запалення серця)

З 323 осіб 309 були госпіталізовані, 295 виписані, дев'ять залишаються госпіталізованими, двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а дані про захворювання п'яти випадків відсутні. Також немає підтверджених випадків смерті.

Ці дані актуальні на 11 червня, коли людям у віці від 12 до 29 років в Сполучених Штатах було ввели понад 50 мільйонів доз мРНК вакцин Pfizer і Moderna.

Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.

Це захворювання трапляється переважно серед чоловіків, більшість з них виникають після другої дози вакцини.

Що відомо про мРНК-вакцини