У США в інструкціях деяких вакцин проти COVID-19 попереджатимуть про можливе запалення серця

Органи охорони здоров'я США оновлять офіційну інструкцію мРНК-вакцин проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) застереженнями для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.
Рішення оголосили під час наради експертів Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), на якій розглянули 323 підтверджених випадки міокардиту і перикардиту, запалення внутрішньої оболонки серця, серед людей молодше 30 років після вакцинації.
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На щастя, це надзвичайно рідкісні випадки, і коли вони трапляються, то зазвичай досить легкі,
– зазначили фахівці.
Випадки міокардиту (запалення серця)
З 323 осіб 309 були госпіталізовані, 295 виписані, дев'ять залишаються госпіталізованими, двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а дані про захворювання п'яти випадків відсутні. Також немає підтверджених випадків смерті.
Ці дані актуальні на 11 червня, коли людям у віці від 12 до 29 років в Сполучених Штатах було ввели понад 50 мільйонів доз мРНК вакцин Pfizer і Moderna.
Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.
Це захворювання трапляється переважно серед чоловіків, більшість з них виникають після другої дози вакцини.
Що відомо про мРНК-вакцини
- Матрична (або інформаційна) РНК відповідає за передачу "інформації" від ДНК та вчить, як синтезувати, змінювати та відновлювати білки. Після потрапляння в організм її зчитують клітини та на цій основі конструюють власні амінокислоти з протеїнів.
- Але вони не потрапляють в ядро клітини, де зберігається наша ДНК, і не змінюють її. Наразі, вчені вміють робити мРНК, які кажуть клітинам виробляти конкретні протеїни, схожі на ті, що наявні у відомих вірусах.
- На основі цієї технології, були створені перші вакцини від коронавірусу – Pfizer і Moderna.