США інвестують в антивірусні препарати. Планується, аби люди могли приймати їх на ранніх стадіях захворювання.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

В Адміністрації переконані, що створення і поширення таких медикаментів допоможе рятувати життя. При цьому інфекціоніст США Ентоні Фаучі наголосив на тому, що вакцинація залишається ядром боротьби світу з пандемією.

Але ефективність вакцин важливо підсилювати, оскільки поки що вони не захищають на достатньому рівні людей з ослабленим імунітетом.

Згідно з даними РНБО України, станом на 19 червня у США зареєстрували 33 516 781 хворого на коронавірус. За минулу добу в країні виявили 1 348 нових випадків зараження.

На жаль, 601 573 мешканці США померли під час боротьби з хворобою. Лише від учора через COVID-19 з життя пішли 392 американці.

Темпи вакцинації у США:

Джерело: Мінфін

В США схвалено такі вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna та Pfizer/BioNTech.

Хоча б першу дозу вакцини отримали 175 867 860 ( 52,83%) мешканців США. 147 758 585 з них ( 44,39% населення) вже повністю імунізовані.

175 867 860 52,83%) мешканців США. 147 758 585 44,39% населення) вже повністю імунізовані. Загалом в країні провели 314 969 38 вакцинацій.

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