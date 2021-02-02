У США найшвидші темпи вакцинації проти коронавірусу в світі. Наразі кількість вакцинованих більше, ніж офіційно підтверджених випадків інфікування.

Джерело: Bloomberg

Скільки людей вакцинувались проти COVID-19 в США

Від початку масової імунізації одну або дві дози вакцини отримали вже 26,5 мільйонів людей. В той час, як загальна кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 становить 26,3 мільйона.

До теми Алергія на вакцину від Pfizer: США оприлюднили детальну статистику тяжких випадків

Темпи вакцинації у США є найшвидшими у світі

Щодня вакцину проти коронавірусу отримують близько 1,34 мільйона громадян США. Таким чином, за останні шість тижнів 7,8% американців отримали принаймні одну дозу вакцини, а 1,8% є повністю вакцинованими.

Хоча ці тенденції обнадійливі, я хочу підкреслити, що захворюваність на національному рівні все ще висока, така ж висока, як і в будь-який момент пандемії до цього моменту,

– наголосив заступник директора з інфекційних хвороб Центру США з контролю і профілактики захворювань Джо Батлер.

Коротко про вакцинацію у США

за даними FDA

11 грудня американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

14 грудня у США стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.

18 грудня у країні схвалили другий препарат – вакцину від Moderna.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу