У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число тих, хто заразився

У США найшвидші темпи вакцинації проти коронавірусу в світі. Наразі кількість вакцинованих більше, ніж офіційно підтверджених випадків інфікування.
Джерело: Bloomberg
Від початку масової імунізації одну або дві дози вакцини отримали вже 26,5 мільйонів людей. В той час, як загальна кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 становить 26,3 мільйона.
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Щодня вакцину проти коронавірусу отримують близько 1,34 мільйона громадян США. Таким чином, за останні шість тижнів 7,8% американців отримали принаймні одну дозу вакцини, а 1,8% є повністю вакцинованими.
Хоча ці тенденції обнадійливі, я хочу підкреслити, що захворюваність на національному рівні все ще висока, така ж висока, як і в будь-який момент пандемії до цього моменту,
– наголосив заступник директора з інфекційних хвороб Центру США з контролю і профілактики захворювань Джо Батлер.
за даними FDA
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу