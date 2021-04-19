У США коронавірус виявили у видр з океанаріума
У США на коронавірус захворіли видри з океанаріума Джорджії. У тварин були чхання, нежить та незначна млявість. У деяких зі ссавців навіть з'явився кашель.
Джерело:фейсбук Georgia Aquarium
Океанаріум штату Джорджія розташований в Атланті. Там проживають тисячі тварин найрізноманітніших видів.
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Видр перевірили на коронавірус після появи легких респіраторних симптомів. Працівники парку вже мають підозри, хто міг інфікувати ссавців.
В адміністрації припустили, що видри могли заразитися від безсимптомного працівника. Оскільки вони не контактують напряму з відвідувачами.
Нині у видр все добре. Вони не беруть участь в експозиції й перебувають під наглядом експертних груп з охорони здоров'я і догляду за тваринами. Працівники очікують їхнього повного одужання.
Ймовірність передачі від тварини до людини неймовірно рідкісна,
– додали в Georgia Aquarium.
Як не заразити тварину COVID-19
Науковці рекомендують хворим на коронавірус оберігати своїх вихованців від інфекції, як і будь-яких членів сім'ї. Адже тварини, як і люди, можуть постраждати від хвороби.
Як захистити свою тварину від COVID-19:
- максимально ізолюйтеся від неї;
- не обіймайте;
- не цілуйте;
- не беріть в ліжко;
- краще, щоб за твариною доглядали здорові члени сім'ї;
- якщо це неможливо, одягайте маску при будь-яких контактах з улюбленцем.
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