У США коронавірус виявили у видр з океанаріума

У США на коронавірус захворіли видри з океанаріума Джорджії. У тварин були чхання, нежить та незначна млявість. У деяких зі ссавців навіть з'явився кашель.

Океанаріум штату Джорджія розташований в Атланті. Там проживають тисячі тварин найрізноманітніших видів.

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Видр перевірили на коронавірус після появи легких респіраторних симптомів. Працівники парку вже мають підозри, хто міг інфікувати ссавців.

В адміністрації припустили, що видри могли заразитися від безсимптомного працівника. Оскільки вони не контактують напряму з відвідувачами.

Нині у видр все добре. Вони не беруть участь в експозиції й перебувають під наглядом експертних груп з охорони здоров'я і догляду за тваринами. Працівники очікують їхнього повного одужання.

Ймовірність передачі від тварини до людини неймовірно рідкісна,

– додали в Georgia Aquarium.

Як не заразити тварину COVID-19

Науковці рекомендують хворим на коронавірус оберігати своїх вихованців від інфекції, як і будь-яких членів сім'ї. Адже тварини, як і люди, можуть постраждати від хвороби.

Як захистити свою тварину від COVID-19:

максимально ізолюйтеся від неї;

не обіймайте;

не цілуйте;

не беріть в ліжко;

краще, щоб за твариною доглядали здорові члени сім'ї;

якщо це неможливо, одягайте маску при будь-яких контактах з улюбленцем.

Спеціалісти CDC попереджають, що на тварин не можна одягати маски та намагатися дезінфікувати їх хімічними засобами. Адже це може завдати їм шкоди.

У випадку появи симптомів коронавірусу у тварини краще проконсультуватися з ветеринаром і не давати ліки на свій розсуд. Жоден препарат не був схвалений для лікування COVID-19 у тварин.