У США масово звільняють лікарів через відмову вакцинуватися

Сотні медичних працівників в Сполучених Штатах Америки масово усувають від роботи, або ж вони самі звільняються. Все через обов'язкову вакцинацію.

Деякі з них мають можливість зберегти за собою робоче місце. Втім, лише за умови, якщо пройдуть повний курс щеплення.

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Лікарів звільняють у США

У Північній Кароліні звільнили приблизно 175 працівників – вони відмовилися від вакцинації. Всього в штаті працює понад 35 тисяч співробітників в 15 лікарнях.

У Техасі втратили роботу 153 працівники. Серед них 26 – медсестер.

У Каліфорнії медпрацівники мають можливість зберегти за собою робоче місце, якщо пройдуть повний курс вакцинації.

В медцентрі Cedars-Sinai, що Лос-Анджелесі, майже 75% співробітників виконали вимогу президента США вакцинуватись. Лише 1% відмовилися робити щеплення за медичними показаннями або з релігійних причин. Інших же – звільнять, якщо ті не вакцинуються до п'ятниці, 1 жовтня.

У Нью-Йорку одна з найбільших приватних лікарень також підтвердила, що звільнили кілька сотень співробітників з тих же причин.

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