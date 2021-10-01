У США масово звільняють лікарів через відмову вакцинуватися
Джерело:ABC News
Сотні медичних працівників в Сполучених Штатах Америки масово усувають від роботи, або ж вони самі звільняються. Все через обов'язкову вакцинацію.
Деякі з них мають можливість зберегти за собою робоче місце. Втім, лише за умови, якщо пройдуть повний курс щеплення.
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Лікарів звільняють у США
У Північній Кароліні звільнили приблизно 175 працівників – вони відмовилися від вакцинації. Всього в штаті працює понад 35 тисяч співробітників в 15 лікарнях.
У Техасі втратили роботу 153 працівники. Серед них 26 – медсестер.Увага! У Каліфорнії медпрацівники мають можливість зберегти за собою робоче місце, якщо пройдуть повний курс вакцинації.
В медцентрі Cedars-Sinai, що Лос-Анджелесі, майже 75% співробітників виконали вимогу президента США вакцинуватись. Лише 1% відмовилися робити щеплення за медичними показаннями або з релігійних причин. Інших же – звільнять, якщо ті не вакцинуються до п'ятниці, 1 жовтня.
У Нью-Йорку одна з найбільших приватних лікарень також підтвердила, що звільнили кілька сотень співробітників з тих же причин.
Звільнення нещеплених в Україні
- За наказом Міністерства охорони здоров'я України, є чітко визначений перелік професій, у межах яких працівники повинні обов'язково вакцинуватися. Відповідно, нещеплених роботодавці мусять відсторонювати від роботи. Медиків у цьому переліку немає.
- Наразі документ проходить погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. А після цього стане обов'язковим до виконання.