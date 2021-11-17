Як пише авторитетне американське видання, FDA має намір дозволити бустери в четвер, тобто 18 листопада.
Важливо Поки не для виїзду за кордон: хто в Україні матиме право на бустерну дозу вакцини
А на наступний день – 19 листопада – консультативний комітет CDC збереться, щоб обговорити дані про ефективність і безпеку бустерної дози.
Хто зможе отримати бустерні дози
Якщо СDС і FDA дозволять введення бустерів, то вони будуть доступні для всіх дорослих через 6 місяців після введення другої дози вакцини. Вакцинація бустерними дозами буде проводитися вакциною Pfizer-BioNTech.
Згідно з цим сценарієм, будь-який дорослий, який отримав другу дозу вакцини не менше 6 місяців тому, буде офіційно матиме право на ревакцинацію,
– мовиться в повідомленні.
Що таке бустерна доза вакцини?Вона призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робиться не раніше ніж через 6 місяців після 2 щеплення. Федеральне управління з лікарських засобів (FDA) схвалило повторні щеплення лише вакциною Pfizer.
Бустерна вакцинація проти COVID-19 у світі
- Деякі країни, такі як Ізраїль, вже широко використовують бустерні дози. У Європі дозволили третє щеплення літнім людям та людям з груп високого ризику.
- А на Кіпрі вакцинацію бустерами дозволили для молоді. Вакцини будуть доступні з 18 років.
- В останньому дослідженні, ефективність третьої дози проти симптоматичного перебігу коронавірусу склала 95,6%.