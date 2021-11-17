У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих: ЗМІ назвали приблизну дату

У США вже цього тижня можуть дозволити застосування бустерних доз вакцин проти COVID-19. Однак остаточне рішення ще має ухвалити Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Як пише авторитетне американське видання, FDA має намір дозволити бустери в четвер, тобто 18 листопада.

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А на наступний день – 19 листопада – консультативний комітет CDC збереться, щоб обговорити дані про ефективність і безпеку бустерної дози.

Хто зможе отримати бустерні дози

Якщо СDС і FDA дозволять введення бустерів, то вони будуть доступні для всіх дорослих через 6 місяців після введення другої дози вакцини. Вакцинація бустерними дозами буде проводитися вакциною Pfizer-BioNTech.

Згідно з цим сценарієм, будь-який дорослий, який отримав другу дозу вакцини не менше 6 місяців тому, буде офіційно матиме право на ревакцинацію,

– мовиться в повідомленні.

Що таке бустерна доза вакцини? Вона призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робиться не раніше ніж через 6 місяців після 2 щеплення. Федеральне управління з лікарських засобів (FDA) схвалило повторні щеплення лише вакциною Pfizer.

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