В США можуть застосовувати третю дозу вакцини проти СOVID-19

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає низку заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, можливість третьої дози вакцини деяким групам населення.

Також мовилося про можливість розпорядження щеплень в окремих випадках. Крім цього, планують посилити вимоги щодо носіння масок.

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Додаткова доза

Зокрема, адміністрація Байдена вже закупила 200 додаткових мільйонів доз препарату Pfizer. Їх мають доставити ​​у період з осені 2021 до весни 2022 року. Кажуть, що вони будуть потрібні для:

дітей, молодших 12 років;

для додаткової, третьої дози вакцини, вразливим групам населення.

Додаткові 200 мільйонів доз потрібні, щоб підготуватися до майбутніх потреб у вакцинації, включаючи вакцинацію для дітей та можливі бустерні дози, якщо дослідження покажуть, що вони необхідні,

– наголосив чиновник адміністрації виданню.

Втім, відповідні заходи поки очікують на схвалення регулюючих органів. Все це потрібно на тлі того, що в низці районів країни знову зростає кількість випадків зараження коронавірусом. Щобільше, частина американців взагалі не бажає вакцинуватися.

Рано знімати маски

Зараз жодна з трьох вакцин, що використовуються в США, недоступна для дітей віком до 12 років. Клінічні випробування тривають.

В адміністрації США також "тривають дискусії про те, чи повернутися до рекомендацій щодо носіння масок". Джерела телеканалу зазначили, що таке рішення може стати для адміністрації незручним з політичної точки зору.

Попередньо відомо, що у федеральних Центрах з контролю і профілактики захворювань США зараз переглядають позицію щодо необхідності носити маски.

Коронавірус в США