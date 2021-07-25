В США можуть застосовувати третю дозу вакцини проти СOVID-19
Джерело:CNN
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає низку заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, можливість третьої дози вакцини деяким групам населення.
Також мовилося про можливість розпорядження щеплень в окремих випадках. Крім цього, планують посилити вимоги щодо носіння масок.
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Додаткова доза
Зокрема, адміністрація Байдена вже закупила 200 додаткових мільйонів доз препарату Pfizer. Їх мають доставити у період з осені 2021 до весни 2022 року. Кажуть, що вони будуть потрібні для:
- дітей, молодших 12 років;
- для додаткової, третьої дози вакцини, вразливим групам населення.
Додаткові 200 мільйонів доз потрібні, щоб підготуватися до майбутніх потреб у вакцинації, включаючи вакцинацію для дітей та можливі бустерні дози, якщо дослідження покажуть, що вони необхідні,
– наголосив чиновник адміністрації виданню.
Втім, відповідні заходи поки очікують на схвалення регулюючих органів. Все це потрібно на тлі того, що в низці районів країни знову зростає кількість випадків зараження коронавірусом. Щобільше, частина американців взагалі не бажає вакцинуватися.Увага! Зараз жодна з трьох вакцин, що використовуються в США, недоступна для дітей віком до 12 років. Клінічні випробування тривають.
Рано знімати маски
В адміністрації США також "тривають дискусії про те, чи повернутися до рекомендацій щодо носіння масок". Джерела телеканалу зазначили, що таке рішення може стати для адміністрації незручним з політичної точки зору.
Попередньо відомо, що у федеральних Центрах з контролю і профілактики захворювань США зараз переглядають позицію щодо необхідності носити маски.
Коронавірус в США
- Станом на ранок 25 липня, у США виявили понад 35,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. Такі дані Worldometers.
- Померли понад 626 тисяч осіб.
- Країна за обома показниками посідає перше місце у світі.